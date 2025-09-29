Лжебанкиры обманули 22 брянца за неделю

Лжебанкиры похитили свыше 16 миллионов рублей у 22-х брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию обратился 44 жителя Брянской области, которые стали жертвами дистанционных мошенников. Злоумышленники похитили 21 206 000 рублей.

В половине случаев мошенники представлялись сотрудниками банков. Они информировали о якобы подозрительных действиях со счетами и картами. Во время беседы злоумышленники узнавали конфиденциальные данные в том числе коды для подтверждения операций. Некоторым жертвам мошенники предлагали перевести сбережения с «уязвимого» на «безопасный» счет. Всего лжебанкиры похитили у 22 потерпевших 16 075 000 рублей.