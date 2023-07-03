Лжебанкиры обманули 23 брянца за неделю

На прошлой неделе лжебанкиры выманили более 7 млн рублей у 23 брянцев. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию Брянской области на минувшей неделе обратились 40 жертв телефонных и кибермошенников. Они лишились 10 472 000 рублей.

В большинстве случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных переводах, блокировке счетов. некоторым жертвам предлагали оформить кредит. Потерпевшие сами называли данные карт и коды для подтверждения операций. В результате 23 человека лишились 7 237 000 рублей.