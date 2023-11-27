Лжебанкиры обманули 23 брянца за неделю

Лжебанкиры похитили более 11 млн рублей у 23 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе 37 жителей Брянской области стали жертвами дистанционных злоумышленников. Мошенники похитили 13 807 000 рублей.

Чаще всего преступники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных переводах, блокировке счетов, списании денег и взятых кредитах. Жертв просили сообщить данные карт или перевести деньги на якобы безопасные счета. Лжебанкиры похитили со счетов 23 потерпевших 11 476 000 рублей.