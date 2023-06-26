Лжебанкиры обманули 26 брянцев за неделю

Лжебанкиры за неделю выманили у 26 брянцев более 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

За прошлую неделю в полицию Брянской области обратилась 41 жертва телефонних и кибермошенников. Они лишились 13 078 000 рублей.

В большинстве случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных переводах, незаконных списаниях и блокировке счета. Некоторым жертвам предлагали выгодно оформить кредит.

Со счетов 26 потерпевших пропали 12 177 000 рублей.