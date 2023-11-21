Лжебанкиры обманули 33 брянца на прошлой неделе
За семь дней лжебанкиры похитили у 33-х брянцев почти 18 млн рублей. Об этом сообщили региональном УМВД.
На минувшей неделе в полицию обратились 45 жертв дистанционных мошенников. Пострадавшие лишились 21 027 000 рублей.
Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о якобы заблокированных счетах, блокировке карт, попытках перевода и оформленных кредитах. Под этими предлогами они узнавали данные карт или получали доступ в личный кабинет банка жертвы. Также лжебанкиры предлагали перевести сбережения с «уязвимого» на «безопасный» счет. Со счетов 33 брянцев пропали 17 712 000 рублей.
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