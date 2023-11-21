Город32

Лжебанкиры обманули 33 брянца на прошлой неделе

2023, 21 ноября 08:07 Происшествия
Лжебанкиры обманули 33 брянца на прошлой неделе
Источник фото

За семь дней лжебанкиры похитили у 33-х брянцев почти 18 млн рублей. Об этом сообщили региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию обратились 45 жертв дистанционных мошенников. Пострадавшие лишились 21 027 000 рублей.

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о якобы заблокированных счетах, блокировке карт, попытках перевода и оформленных кредитах. Под этими предлогами они узнавали данные карт или получали доступ в личный кабинет банка жертвы. Также лжебанкиры предлагали перевести сбережения с «уязвимого» на «безопасный» счет. Со счетов 33 брянцев пропали 17 712 000 рублей.

Читайте также
13 лет в колонии проведет обвиняемый в убийстве нового знакомого брянец
21 ноября 09:18
13 лет в колонии проведет обвиняемый в убийстве нового знакомого брянец
День работника транспорта отметили в Брянске
21 ноября 08:36
День работника транспорта отметили в Брянске
Жительницу Климово от бродячей собаки спасли прохожие
20 ноября 18:27
Жительницу Климово от бродячей собаки спасли прохожие
В брянском селе капитально отремонтировали мост по нацпроекту
20 ноября 16:45
В брянском селе капитально отремонтировали мост по нацпроекту

Новости регионов

15.11.2023 12:08
Заработки и траты
В Смоленской области провели публичные слушания по бюджету. В Смоленской области 8 ноября состоялись публичные слушания, посвящённые бюджету региона на 2024 год и плановый период 2025/26 года. Мероприятие организовано и проведено комитетом Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, возглавляет который Николай Дементьев. Бюджет с профицитом Проект областного бюджета ранее разработали представители регионального правительства.

Актуальные темы

Лента новостей
Брянский посёлок остался без света после обстрела
Общество
В Брянске открылся магазин от «Детской молочной кухни»
Лента новостей
Два беспилотника пытались атаковать Брянск
Лента новостей
Беспилотник уничтожили над Унечским районом
Общество
В брянской школе открыли мемориальную доску в память о военном

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» подключил к сетям связи новое здание УМВД России по Брянской области
«Ростелеком» подключил к сетям связи новое здание УМВД России по Брянской области

«Ростелеком» обеспечил цифровой инфраструктурой новое здание УМВД России по Брянской области, расположенное в областном центре по улице Советской, 102. Специалисты провайдера построили около 30 километров оптики, проложили более 10 километров медного кабеля, провели работы по устройству кабельной канализации. Благодаря этому сотрудники ведомства могут пользоваться телефонией и виртуальной частной сетью (VPN).

Погрузка на железной дороге в Брянской области выросла на 6,5% в январе-октябре
Погрузка на железной дороге в Брянской области выросла на 6,5% в январе-октябре

 В январе-октябре текущего года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской  области составила 2 млн тонн, что на 6,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Накануне новогодних каникул «Брянскэнерго» проведет в школах региона месячник по электробезопасности
Накануне новогодних каникул «Брянскэнерго» проведет в школах региона месячник по электробезопасности

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» объявляет месячник по профилактике детского электротравматизма, который пройдет в общеобразовательных учреждениях Брянской области накануне новогодних каникул, в период с 20 ноября по 20 декабря.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.