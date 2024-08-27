Лжебанкиры обманули десять брянцев за неделю

Лжебанкиры похитили у десяти брянцев свыше восьми миллионов рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию Брянской области обратились 29 жертв дистанционных мошенников. Они лишились 25 060 000 рублей.

В трети случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Потерпевшим они сообщали о подозрительных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счетов. Некоторым жертвам мошенники предлагали оформить кредит или получить бонусы

Заявители сами рассказывали о состоянии счета, называли код для подтверждения операции. Некоторые переводили деньги с якобы уязвимого на «безопасный» банковский счет.

Лжебанкиры похитили у десяти потерпевших8 614 000 рублей.