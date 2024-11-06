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Лжебанкиры обманули девять брянцев за неделю

2024, 06 ноября 09:32 Происшествия
Лжебанкиры обманули девять брянцев за неделю
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Лжебанкиры похитили у девяти брянцев свыше трёх миллионов рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

На минувшей неделе жертвами мошенников, которые представлялись сотрудниками банков, пострадали девять жителей Брянской области. Злоумышленники информировали потерпевших о подозрительных денежных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счетов. Некоторым мошенники предлагали оформить кредит или получить бонусы.

Жертвы добровольно называли конфиденциальные данные, в том числе колы для подтверждения операций с картами. Также лжебанкиры предлагали некоторым собеседникам перевести свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет. 

Потерпевших лишились 3 347 000 рублей.

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