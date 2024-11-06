Лжебанкиры обманули девять брянцев за неделю

Лжебанкиры похитили у девяти брянцев свыше трёх миллионов рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе жертвами мошенников, которые представлялись сотрудниками банков, пострадали девять жителей Брянской области. Злоумышленники информировали потерпевших о подозрительных денежных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счетов. Некоторым мошенники предлагали оформить кредит или получить бонусы.

Жертвы добровольно называли конфиденциальные данные, в том числе колы для подтверждения операций с картами. Также лжебанкиры предлагали некоторым собеседникам перевести свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет.

Потерпевших лишились 3 347 000 рублей.