Лжебанкиры обманули ещё 19 брянцев

Лжебанкиры за неделю похитили у 19 брянцев более семи миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе от телефонных и интернет-мошенников пострадали 28 жителей Брянской области. Они лишились 8 127 000 рублей.

В большинстве случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков и сообщали о подозрительных действиях со счетами и картами. Некоторым жертвам предлагали взять кредит. В результате 19 потерпевший потеряли 7 766 000 рублей.