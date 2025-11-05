Лжебанкиры обманули семь брянцев на прошлой неделе

Лжебанкиры похитили свыше 11 миллионов рублей у семи брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратились 14 жителей Брянской области, которые стали жертвами дистанционных мошенников. Злоумышленники похитили 13 838 117 рублей.

В половине случаев мошенники представились сотрудниками банков. Они информировали потерпевших о якобы подозрительных действиях со счетами и картами. Брянцы сами называли незнакомцам конфиденциальные данные, в том числе и коды для подтверждения операций из смс-сообщений. Со счетов семи потерпевших лжебанкиры похитили 11 440 030 рублей.