Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Лжебанкиры обманули троих брянцев на прошлой неделе

2026, 02 сентября 13:51
Лжебанкиры обманули троих брянцев на прошлой неделе
Источник фото

Лжебанкиры похитили более миллиона рублей у троих брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

На минувшей неделе сразу трое жителей Брянской области стали жертвами мошенников, которые представлялись сотрудниками банков. Злоумышленники предлагали оформить кредит на выгодных условиях, информировали о подозрительных переводах, блокировке счетов или возврате ошибочно списанной суммы. Потерпевшие сами называли конфиденциальные данные незнакомцам. Всего лжебанкиры похитили 1 419 000 рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Директора брянского предприятия ждёт суд за невыплату зарплаты сотрудникам
02 сентября 13:28
Директора брянского предприятия ждёт суд за невыплату зарплаты сотрудникам
Батутный экстрим-парк в Брянске закрыли из-за травмирования ребёнка
02 сентября 12:40
Батутный экстрим-парк в Брянске закрыли из-за травмирования ребёнка
Врио замгубернатора Брянской области поздравил учеников Климовской школы № 1
02 сентября 12:19
Врио замгубернатора Брянской области поздравил учеников Климовской школы № 1

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16340) брянск (7195) ДТП (2856) ГИБДД (2424) прокуратура (2176) уголовное дело (2125) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1720) мчс (1578) коронавирус (1272) дороги (1136)