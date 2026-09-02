Лжебанкиры обманули троих брянцев на прошлой неделе

2026, 02 сентября 13:51

Лжебанкиры похитили более миллиона рублей у троих брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе сразу трое жителей Брянской области стали жертвами мошенников, которые представлялись сотрудниками банков. Злоумышленники предлагали оформить кредит на выгодных условиях, информировали о подозрительных переводах, блокировке счетов или возврате ошибочно списанной суммы. Потерпевшие сами называли конфиденциальные данные незнакомцам. Всего лжебанкиры похитили 1 419 000 рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела.