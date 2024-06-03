Лжебанкиры обобрали 17 брянцев за неделю

Лжебанкиры похитили у 17 брянцев более 11 млн рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе дистанционные мошенники обманули 29 жителей Брянской области. Злоумышленники похитили 13 480 000 рублей.

В половине случаев мошенники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных переводах, блокировке счетов, списаниях денег с карт. Некоторым жертвам злоумышленники предлагали оформить кредит.

Потерпевшие давали доступ к мобильному приложению, счетам или переводили свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет.

Лжебанкиры похитили со счетов 17 потерпевших 11 263 000 рублей.