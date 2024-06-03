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Лжебанкиры обобрали 17 брянцев за неделю

2024, 03 июня 16:30 Происшествия
Лжебанкиры обобрали 17 брянцев за неделю
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Лжебанкиры похитили у 17 брянцев более 11 млн рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

На минувшей неделе дистанционные мошенники обманули 29 жителей Брянской области. Злоумышленники похитили 13 480 000 рублей. 

В половине случаев мошенники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных переводах, блокировке счетов, списаниях денег с карт. Некоторым жертвам злоумышленники предлагали оформить кредит.   

Потерпевшие давали доступ к мобильному приложению, счетам или переводили свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет. 

Лжебанкиры похитили со счетов 17 потерпевших 11 263 000 рублей.

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