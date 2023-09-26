Лжебанкиры похитили более 21 млн рублей у брянцев за неделю

На прошлой неделе лжебанкиры похитили у 21 жителя Брянской области более 21 млн. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Жертвами телефонных и кибермошенников прошлой неделе стали 36 жителей Брянской области. Они лишились 27 124 000 рублей.

В большинстве случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных действиях со счетами, предлагали взять кредит, получить бонусы или перевести деньги якобы на безопасный счет. Потерпевшие сами назвали конфиденциальные данные, в том числе и коды для подтверждения операции.

Таким способом 21 жертва лжебанкиров лишились 21 330 000 рублей.