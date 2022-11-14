Лжебанкиры похитили у брянцев 11,5 млн рублей

За неделю лжебанкиры похитили 11,5 млн рублей у жителей Брянской области. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков и сообщили об ошибочных списаниях, блокировке счетов, подозрительных переводах. Также жертвам предлагали оформить выгодный кредит или получить компенсацию. Кроме того, мошенники убеждали некоторых брянцев перевести сбережения якобы на «безопасный» счёт.

Потерпевшие сами сообщали злоумышленникам данные карт и коды для подтверждения операции. На удочку мошенников попали 23 человека. Кошельки обманщиков они пополнили на 11 478 900 рублей.

Полицейские проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовных дел.