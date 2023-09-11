Лжебанкиры выманили у брянцев 14 млн рублей

В трети случаев злоумышленники обманывали людей под видом сотрудников банков. Они сообщали о подозрительных действия со счетами и картами. Злоумышленники просили сказать код из смс для подтверждения операции.

Лжебанкиры выманили у 18 брянцев 14 млн рублей за неделю. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Реорганизация движения и парковочного пространства на привокзальной площади в Смоленске позволит обеспечить комфорт пассажиров На привокзальной площади станции Смоленск с 14 по 17 сентября пройдут работы по реорганизации схемы движения и парковочного пространства, направленные на обеспечение безопасности и комфортных условий подъезда к вокзалу. Так, по периметру площади будет организована зона «короткой» остановки — на 5 минут, для посадки и высадки пассажиров. В центре обустроят платную парковку для длительной стоянки

Расписание некоторых пригородных поездов межрегиональных маршрутов Смоленской, Брянской, Калужской областях изменится с 8 сентября по 1 октября на период ремонта пути С 8 сентября по 1 октября расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих между Смоленской, Брянской и Калужской областями, изменится в связи с проведением капитального ремонта пути на однопутном участке Сельцо – Ржаница – Тросна в Брянской области. Работы будут организованы в 72-часовые технологические «окна», с 03:30 пятницы по 03:30 понедельника. Обращаем внимание пассажиров, что в связи

Пить или быть? Заблуждения и правда об алкоголе. Накануне Всероссийского дня трезвости, который ежегодно отмечается 11 сентября, редактор пообщался с главным профилактологом региона, заведующей Центром общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» Натальей Лебедевой. Речь шла о коварстве «веселящей воды» и последствиях её употребления. Безопасных доз алкоголя нет! — Смоленская область, по информации портала федерального

Поговорим о важном Какие изменения ждут смолян в сфере образования? Кого будут принимать в «Орлята», какие темы будут затрагиваться в «Разговорах о важном» и когда появятся новые учебники истории? Об этом и многом другом рассказала во время прямого эфира начальник департамента Смоленской области по образованию и науке Елена Талкина. Прямой эфир провёл ЦУР совместно с администрацией Смоленской области.

Работа по специальности Как в регионе поддерживают студентов–целевиков? На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин встретился со студентами, принятыми на обучение по целевым договорам в два крупнейших вуза региона – СмолГУ и СГМУ – на педагогические и медицинские направления. Василий Анохин проинформировал будущих специалистов о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать. Во встрече приняли участие 229 молодых