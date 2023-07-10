Лжебанкиры выманили у брянцев около 10 млн рублей за неделю

На прошлой неделе лжебанкиры выманили у 19 жителей Брянской области около 10 млн рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию на минувшей неделе обратились 44 жертвы телефонных и интернет мошенников.Они лишились 13 086 000 рублей.

Почти в половине случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных действиях со счетами и узнавали данные карт и хранящиеся там суммы. Потерпевшие также сообщали код для подтверждения операции.

Таким способом со счетов 19 потерпевших пропали 9 898 000 рублей.