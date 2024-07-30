Лжеэксперты обманули девять брянцев за неделю

Лжеэксперты похитили более 10 млн рублей у девяти брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Новозыбковского района. Женщина пообщалась якобы с экспертом по инвестициям. По его совету она решила вложить свои сбережения в быстрый заработок. На указанные неизвестным счета она перевела 5 180 000 рублей. После получения денег «эксперт» исчез.

В аналогичную ситуацию попали ещё восемь жителей региона. Они лишились 5 360 000 рублей.