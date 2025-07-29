Лжеэксперты обманули двух жительниц Брянщины на прошлой неделе

Лжеэксперты похитили у двух жительниц Брянщины почти три миллиона рублей на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Клинцовского района. Женщина пообщалась с «экспертом» по инвестициям и решила быстро заработать. На указанные незнакомцем счета заявительница перевела 2 619 000 рублей. После этого лжеэксперт пропал.

В аналогичную ситуация на прошлой неделе попала также жительница Новозыбковского района. Она лишилась 197 000 рублей.