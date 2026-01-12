Лжеэксперты по инвестициям похитили свыше двух миллионов рублей у брянцев

Лжеэксперты по инвестициям похитили свыше двух миллионов рублей у брянцев с начала года. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В новогодние каникулы в полицию обратилась жительница Советского района Брянска. Женщина пообщалась с якобы экспертом по инвестициях. Незнакомец предложил ей «выгодно» вложить сбережения в криптовалюту. 1 745 000 рублей заявительница перевела на указанные собеседником счета. После получения денег лжеэксперт перестал выходить на связь.

В аналогичную ситуацию попали ещё двое жителей. Брянской области. Они лишились 298 тысяч рублей.