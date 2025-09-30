Лжеэксперты по инвестициям похитили свыше миллиона рублей у двух брянцев. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Новозыбковского района. Женщина пообщалась с якобы экспертом по быстрому заработку. По его совету она решили инвестировать свои сбережения. 890 тысяч рублей женщина перевела на указанные незнакомцев счета. Прибыли заявительница не получила, а лжеэксперт пропал.

В аналогичную ситуацию на прошлой неделе попала жительница Брянска. Она лишилась 204 тысяч рублей.