Лжеэксперты по инвестициям похитили у брянцев почти миллион рублей за неделю

Лжеэксперты по инвестициям похитили у троих брянцев почти миллион рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Володарского района Брянска. Ониаоааося на мошенничество с быстрым заработком. Мужчина пообщался с якобы экспертом по инвестициям. По совету незнакомца потерпевший решил вложить в быстрый заработок свои сбережения. 500 тысяч рублей он перевёл на указанные собеседником счета. После получения денег лжеэксперт перестал выходить на связь.

Еще двое жителей Брянской области попали в аналогичную ситуацию на прошлой неделе. Они лишились 333 тысяч рублей.