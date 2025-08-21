Лжеинвесторы обманули троих брянцев за неделю

На прошлой неделе в полицию обратились трое жителей Брянской области, которые стали жертвами лжеинвесторов. Злоумышленники предлагали собеседников быстро заработать на вкладах. Потерпевшие перевели на указанные незнакомцами счета 502 тысяч рублей. Прибыли брянцы так и не получили, как и вернуть свои сбережения.

Лжеинвесторы похитили полмиллиона рублей у троих брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Там, где лён цветёт Смоленск на протяжении многих лет называют столицей «северного шёлка» — регион всегда был лидером по выращиванию льна. Сейчас региональные власти держат курс на возрождение и развитие отрасли. По словам губернатора Василия Анохина, в этом направлении у Смоленщины отличные перспективы. В этом глава региона убедился лично. На прошлой неделе Василий Анохин посетил предприятие ООО «Товарищество Ильнец»,

Центры притяжения инвестиций Сегодня в Смоленской области взят курс на создание комфортных условий для привлечения инвестиций. Как неоднократно подчёркивал губернатор Василий Анохин, важно, «чтобы предприниматели видели потенциал области и чувствовали поддержку Правительства региона на всех этапах реализации проектов». Эти вопросы стали основной темой обсуждения во время рабочей встречи, которую Василий Анохин провёл с директором Ассоциации кластеров, технопарков и

Охраняется государством Дать объектам культурного наследия вторую жизнь и сохранить их для будущих поколений – задача, которую в регионе решают с помощью федеральной поддержки. Смоленская область участвует в пилотном проекте по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. О реализации программы шла речь на состоявшемся на прошлой неделе совещании под председательством заместителя руководителя Администрации Президента РФ Максима