Лжеинвесторы обманули троих брянцев за неделю

Лжеинвесторы похитили свыше 600 тысяч рублей у троих брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Брянского района. Он пообщался с «экспертом по быстрому заработку» и решил инвестировал свои сбережения. На указанные незнакомцем счета потерпевший перевёл 315 тысяч рублей. После получения денег мнимый эксперт перестал выходить на связь. Только тогда брянец понял, что стал жертвой обмана.

В аналогичную ситуацию попали еще двое жителей региона. Они лишились 350 тысяч рублей.