Лжеменеджер криптобиржи обобрал жительницу Унечи

Лжеменеджер криптобиржи похитил свыше 100 тысяч рублей у жительницы Унечи. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Унечи. Женщина пообщалась с якобы менеджером криптобиржи. По его совету она решили быстро заработать на инвестициях. Незнакомцу потерпевшая перевела 114 400 рублей. После получения денег злоумышленник пропал.

На прошлой неделе также жертвой мнимых экспертов по инвестициям стал пенсионер из Фокинского района Брянска. Он лишился 46 тысяч рублей.