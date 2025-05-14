Лжеоператор сотовой связи похитил почти 160 тысяч рублей у брянца. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию на прошлой неделе обратился житель Брянска. Ему позвонил якобы работник сотовой компании. Незнакомец проинформировал о необходимости продлить договор обслуживания телефонного номера. Во время беседы злоумышленник получил доступ к банковскому счёту потерпевшего. Оттуда мошенник похитил 158 тысяч рублей.