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Лжеоператоры сотовой связи обманули двух брянцев

2024, 17 июля 08:37 Происшествия
Лжеоператоры сотовой связи обманули двух брянцев
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Лжеоператоры сотовой связи похитили 380 тысяч рублей у двух брянцев. Об этом рассказали в региональном УМВД.

На минувшей неделе жертвами лжеоператоров сотовых компаний стали сразу двое жителей Брянской области. Злоумышленники сообщили им о якобы необходимости продлить договор обслуживания и заменить сим-карту. Во время беседы мошенники получили доступ к счетам потерпевших и списали оттуда все деньги. Жертвы лишились 380 тысяч рублей на двоих.

Полиция устанавливает обстоятельства мошенничества.

 

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