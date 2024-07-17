Лжеоператоры сотовой связи обманули двух брянцев

Лжеоператоры сотовой связи похитили 380 тысяч рублей у двух брянцев. Об этом рассказали в региональном УМВД.

На минувшей неделе жертвами лжеоператоров сотовых компаний стали сразу двое жителей Брянской области. Злоумышленники сообщили им о якобы необходимости продлить договор обслуживания и заменить сим-карту. Во время беседы мошенники получили доступ к счетам потерпевших и списали оттуда все деньги. Жертвы лишились 380 тысяч рублей на двоих.

Полиция устанавливает обстоятельства мошенничества.