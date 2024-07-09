Лжеоператоры сотовой связи обманули пять брянцев

Лжеоператоры сотовой связи похитили почти три миллиона рублей со счетов пяти Брянцев. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе жертвами мошенников, которые представлялись работниками оператора сотовой связи, стали пять жителей Брянской области. Злоумышленники сообщили о якобы необходимости продлить договор обслуживания или замены устаревшей сим-карты. Во время беседы мошенники получили доступ к банковским счетам потерпевших. Оттуда они списали 2 777 000 рублей.