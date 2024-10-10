Лжеоператоры сотовой связи обманули пятерых брянцев за неделю

Лжеоператоры сотовой связи похитили почти полтора миллиона рублей у пятерых брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе жертвами лжеопреаторов сотовой связи стали пять жителей Брянской области. Злоумышленники представлялись работниками сотовых компаний. Они информировали о якобы необходимости продлить договор обслуживания либо заменить устаревшую сим-карту. Во время беседы мошенники получали доступ к банковским счетам потерпевших. Брянцы лишились 1 474 000 рублей.