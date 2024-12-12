Лжеоператоры сотовой связи обманули пятерых брянцев

Лжеоператоры сотовой связи похитили у пятерых брянцев более миллиона рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе сразу пять жителей Брянской области стали жертвами мошенников, которые представлялись работниками оператора сотовой связи. Они информировали о якобы необходимости замерить устаревшую сим-карту или продлить договор обслуживания номера. Вт время беседы злоумышленники получали доступ к банковским счетам потерпевших. Жертвы лишились 1 229 000 рублей.