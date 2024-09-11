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Лжеоператоры сотовой связи обманули шесть брянцев

2024, 11 сентября 08:26 Происшествия
Лжеоператоры сотовой связи обманули шесть брянцев
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Лжеоператоры сотовой связи обманули шесть брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

На минувшей неделе в полицию обратились шесть жителей Брянской области. Они стали жертвами лжеоператоров сотовой связи. Злоумышленники звонили потерпевшим и настаивали на необходимости продлить договор обслуживания. Во время беседы мошенники получали доступ к банковским счетам и похитили 3 572 000 рублей.

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