Лжеоператоры сотовой связи обманули троих брянцев

Лжеоператоры сотовой связи похитили у троих брянцев почти 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе сразу трое жителей Брянской области стали жертвами лжеоператоров сотовой связи. Злоумышленники представились работниками сотовых компаний и сообщили о необходимости заменить якобы устаревшую сим-карту или продлить договор. Во время беседы мошенники получили доступ к счетам жертв и списали деньги. Брянцы лишились 880 тысяч рублей на троих.