Лжеоператоры сотовой связи похитили более пяти миллионов рублей у брянцев

Лжеоператоры сотовой связи похитили более пяти миллионов рублей у пятерых брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе сразу пятерых жителей Брянской области обманули мошенники, которые представлялись работниками оператора сотовой связи. Злоумышленники сообщали о необходимости продлить договор обслуживания или заменить сим-карту.

Мошенники получали доступ к банковским счетам потерпевших. Жертвы лишились 5 063 000 рублей.