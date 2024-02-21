Лжеоператоры сотовой связи похитили у брянцев почти 2,5 миллион рублей
Лжеоператоры сотовой связи похитили у брянцев почти 2,5 миллион рублей на прошлой недел. Об этом сообщили в региональном УМВД,
На минувшей неделе жертвами лжеоператоров сотой связи стали сразу семь жителей Брянской области.
Так, 51-летней жительнице Клинцовского района злоумышленники предложили заменить якобы устаревшую сим-карту. Мошенникам сняли со счетов женщины 1 298 000 рублей. В тот же день 52-летний житель этого же района под аналогичным предлогом лишился 100 тысяч рублей.
А 34-летняя жительница Карачевского района поверила в необходимость продления договора связи. Злоумышленники получили доступ к её картами и похитили 436 тысяч рублей.
Всего под аналогичным предлогом семь жителей региона лишились 2 463 000 рублей.
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