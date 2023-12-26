Лжеоператоры сотовых компаний обманули семь брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе семь жителей Брянской области стали жертвами якобы представителей сотовых операторов. Так, 28-летней жительнице Володарского района неизвестный сообщил о блокировке её сим-карты. Выполняя манипуляции под диктовку незнакомца девушка лишилась 350 тысяч рублей.

А 37-летнему жителю Советского района злоумышленники сообщили о необходимости продлении договора на оказание услуг сотовой связи. Во время беседы он неосмотрительно дал им доступ к персональным данных и счетам. Мужчина лишился 5 300 000 рублей.