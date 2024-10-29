Лжесотрудники госслужб обманули восемь брянцев за неделю

Лжесотрудники госслужб похитили у восьми брянцев три с половиной миллиона рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе жителям Брянской области активно звонили гражданам лжесотрудники различных государственных служб и структур. Злоумышленники представлялись работниками Росфинмониторинга, МФЦ, Пенсионного фонда и правоохранительных органов и информировали о якобы незаконных операциях. Во время беседы жертвы давали доступ незнакомцам к своим банковским счетам. Восемь жителей Брянской области лишились 3 592 000 рублей.