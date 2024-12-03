Магазинную кражу раскрыли брянские полицейские

Подозреваемого в краже из магазина задержали полицейские в Клинцах. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В начале октября в полицию обратился директор магазина самообслуживания в городе Клинцы. Из торгового зала пропали продукты. Ущерб превысил 7000 рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в краже. 28-летний житель Клинцов уже был судим за мелкое хищение.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».