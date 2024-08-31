Мальчик пострадал в ДТП в Севском районе

Семилетний мальчик и женщина получили травмы в ДТП в Севском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Севском районе в районе дома 80 по улицы Севской деревни Стрелецкая Слобода произошла авария. 64-летний водитель не справился с управлением «ВАЗ 2107». Легковушка съехала в кювет.

Семилетний мальчик и 53-летняя женщина с тяжелыми травмами попали в больницу. Ребёнок не был пристегнут ремнём безопасности.

По факту дорожно- транспортного происшествия полиция проводит проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.