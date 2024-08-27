Мальчик сломал нос в аварии на брянской трассе

Мальчик сломал нос при столкновении двух иномарок на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 3 километре автодороги федерального значения Р-120 «Орел–Брянск-Смоленск» — Обход г. Брянска» произошла авария. 37-летний водитель на Geely Coolray при обгоне в запрещённом месте врезался в Renault Megane. 63-летний автомобилист в это время поворачивал налево, также нарушив требования дорожной разметки.

Девятилетний пассажир Geely сломал нос. Также 24-летняя пассажирка этой иномарки получила ушибы. Госпитализация им не потребовалась.

Инспекторы составили на обоих водителей протоколы. Полиция проводит проверку.