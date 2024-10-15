Мальчик травмировал позвоночник в ДТП в Брянске

12-летний мальчик травмировал позвоночник при столкновении двух иномарок в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Фокинском районе Брянска на проспекте Московском произошла авария. 31-летняя женщина за рулём автомобиля Chevrolet Cruze при перестроении столкнулась с Nissan Almera. 33-летний водитель ехал прямо в крайней правой полосе.

12-летний пассажир Nissan попал в больницу с ушибом шейного отдела позвоночника.

На автомобилисту инспекторы ГИБДД составили административный материал.