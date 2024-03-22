Мальчик умер в больнице спустя две недели после ДТП на брянской трассе

10-летний мальчик умер в больнице спустя две недели после ДТП с грузовиком на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 7 марта на 74 км автодороги «Брянск-Новозыбков- граница с Республикой Беларусь» в Почепском районе. 34-летний водитель на «Лада Веста» проигнорировал запрещающий сигнал светофора на перекрёстке. Легковушка столкнулась с фурой DAF. Юный пассажир находится на переднем пассажирском сиденье без удерживающего устройства. С тяжелыми травмами головы и водитель и мальчик попали в больницу. Спустя две недели ребёнок умер в медучреждении.