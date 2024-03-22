Мальчик умер в больнице спустя две недели после ДТП на брянской трассе
10-летний мальчик умер в больнице спустя две недели после ДТП с грузовиком на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла 7 марта на 74 км автодороги «Брянск-Новозыбков- граница с Республикой Беларусь» в Почепском районе. 34-летний водитель на «Лада Веста» проигнорировал запрещающий сигнал светофора на перекрёстке. Легковушка столкнулась с фурой DAF. Юный пассажир находится на переднем пассажирском сиденье без удерживающего устройства. С тяжелыми травмами головы и водитель и мальчик попали в больницу. Спустя две недели ребёнок умер в медучреждении.
Читайте также
Новости регионов
Год на посту
Что сделано Василием Анохиным за время руководства областью. 17 марта исполнился год, как Смоленский регион возглавляет Василий Анохин. Напомним, что до сентября 2023 году он руководил Смоленщиной в статусе временно исполняющего обязанности губернатора. А 20 сентября вступил в должность губернатора без приставки врио – по итогам выборов 8–10 сентября он заручился рекордной поддержкой избирателей – за него проголосовали более 86,6% смолян. Что изменилось за прошедший год? Поддержка