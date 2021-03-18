Маршрутка въехала в дом после ДТП в Брянске (ВИДЕО)

Авария произошла в Фокинском районе.

Вечером 18 марта в Брянске произошла авария с участием маршрутного такси. Как сообщают в соцсетях очевидцы, на пересечении улиц Чкалова и Игоря Кустова в Фокинском районе столкнулись легковой автомобиль и маршрутка № 3.

Обе машины получили кузовные повреждения. У легковушки разбит перед. Маршрутку от удара отбросило на частный дом.

Информации о пострадавших пока не поступало.