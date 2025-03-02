Маршрутка врезалась в столб в Брянске

Четыре женщины пострадали при столкновении маршрутки со столбом в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

В Советском районе города Брянска 28 февраля произошла авария. На улице Бежицкой водитель маршрутного автобуса №140 потерял сознание за рулём. «Газель» врезалась в электроопору.

Пассажирки 55 лет, 63 лет, 59 лет и 31 года с травмами попали в больницу. Водителю и ещё 11 пассажирам помощь медиков не потребовалась.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.