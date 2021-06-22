Машина полиции влетела в столб в Брянске

Авария произошла на Московском проспекте.

Вечером 22 июня произошла авария с участием полицейской машины в Фокинском районе Брянска.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, в результате ДТП автомобиль полиции врезался в электроопору у остановки «Дворец Железнодорожников» на Московском проспекте. Машина получила серьезные кузовные повреждения.

Официальной информации о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало.