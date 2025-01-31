Машина сгорела во дворе в Брянске

Машину тушили две пожарные автоцистерны на парковке во дворе Брянска. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Брянске. На улице Красных Партизан на парковке во дворе загорелся легковой автомобиль.

На вызов прибыли два пожарных расчета. Спасатели оперативно потушили огонь.

На происшествии люди не пострадали . Причина пожара установят эксперты.