Мебельный склад у ТЦ «Меркурий» в Брянске потушили

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Крупный пожар произошел днем 8 июня в Бежицком районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, около 15.00 загорелся мебельный склад по улице Вокзальной, в районе ТЦ «Меркурий».

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что пламя распространилось на площади 600 квадратных метров. В тушении были задействованы шесть ручных и два лафетных пожарных стволов и три звена газодымозащитной службы.

В 15.29 пожар локализовали. Полностью потушить склад удалось в 16.41.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.