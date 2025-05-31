Микроавтобус сбил пенсионерку в Фокино. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В городе Фокино в Дятьковском районе накануне произошла авария. В районе дома №92 по улице Фокина 39-летний водитель за рулём автомобиля Ford Transit сбил 60-летнюю женщину-пешехода. Она пересекала проезжую часть в неустановленном месте.

Женщину с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. На водителя автомобиля инспекторы составили два административных материала.