Микроавтобус сбил велосипедистку на брянской трассе в Новозыбковском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне ранним утром в Новозыбковском районе на 1-м км автомобильной дороги регионального значения «Брянск–Новозыбков–Климово» произошла авария. 57-летний водитель за рулём автомобиля Peugeot Boxer сбил 69-летнюю велосипедистку. Она ехала по дороге в попутном направлении.

Пенсионерку с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. На водителя инспекторы составили два административных материала. По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители проводят проверку.