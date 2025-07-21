Мину и артснаряд обезвредили в Брянской области

В Брянской области обезвредили взрывоопасные предметы, сохранившиеся в земле со времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, страшная находка была обнаружена случайным образом. После поступления сигнала к месту вызова выезжала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра.

Как оказалось, местные жители нашли минометную мину 50 мм и артиллерийский снаряд 88 мм. Специалисты аккуратно извлекли боеприпасы и обезвредили их.

Брянцам напоминают, что в случае обнаружения подозрительных предметов запрещено прикасаться к ним. Необходимо без промедления позвонить по одному из номеров — 112 или 02.