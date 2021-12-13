Многодетной семье в Брянской области требуется помощь

У семьи из семи человек сгорел дом со всем имуществом

По информации МЧС России по Брянской области, в селе Малое Полпино, на улице Школьная ранним утром загорелся жилой дом. Огонь перекинулся на соседнее здание и хозяйственные постройки. На месте работали семь пожарных расчётов. Полностью потушить огонь удалось только к середине дня. Пострадал жилец одного из домов.

По информации местных пабликов, один из домов принадлежал семья из семи человек. Без вещей и документов остались в том числе трое несовершеннолетних — мальчики 17, 15 и 11 лет. Подписчики сообщают, что семью спасла бабушка, которая проснулась ночью и вовремя заметила пожар. В социальных сетях разместили пост о сборе вещей для пострадавшей семьи.