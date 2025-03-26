Многодетную мать брянский суд оштрафовал за мошенничество с выплатами

Мать восьмерых детей брянский суд оштрафовал за мошенничество с чернобыльскими выплатами почти на миллион рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Володарского района Брянска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат. На скамье подсудимых оказалась 36-летняя многодетная мать.

Женщина имеет регистрацию в деревне Хотьяновка Трубчевского района. Территория относится к зоне с льготным социально-экономическим статусом. Но фактически обвиняемая и её восемь детей жили в Брянске. При этом женщина незаконно получала на себя и их социальные выплаты с 2017 года по 2024 год. Ущерб превысил 990 тысяч рублей.

Суд оштрафовал виновную на 200 тысяч рублей, а также обязал вернуть незаконно полученные от государства деньги. Приговор не вступил в законную силу.