Молодого брянца подозревают в оформлении кредита на пожилую родственницу

19-летнего брянца подозревают в оформлении кредита на пожилую родственницу. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился представитель микрофинансовой организации. Они заподозрили мошенничество при оформлении займа. Так, 75-летняя женщина оформила кредит онлайн, но деньги ушли на банковскую карту, принадлежащую другому человеку. Поводом для проверки стала задержка с возвратом денег.

Полицейские узнали, что микрозайм на пожилую родственницу оформил 19-летний житель Брянска. Деньги он потратил на личные нужды.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.